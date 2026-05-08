Settore giovanile Under adesso i playoff Ecco tutti gli impegni

Questo fine settimana le squadre giovanili Under del Perugia affronteranno i playoff promozione, con diversi incontri in programma. Le partite vedranno le formazioni sfidarsi in diverse date e orari, con l’obiettivo di conquistare un passaggio alla fase successiva. Gli incontri sono stati annunciati e programmati ufficialmente, offrendo ai tifosi e agli addetti ai lavori una panoramica completa degli impegni delle squadre Under.

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Un intenso fine settimana per le formazioni Under del Perugia, impegnate nei play off promozione. In attesa dell’ultima giornata del campionato Primavera 2, con i grifoni di mister Giorgi – al secondo posto e già sicuri degli spareggi promozione – impegnati domani (alle 15) nella trasferta di Palermo, ecco gli abbinamenti delle Under del Perugia, quest’anno tutte qualificate per i play off. L’ Under 17 di Gambini e Anelli, che ha chiuso al primo posto la stagione regolare, farà visita al Trapani domenica. Il Perugia è inserito nella parte bassa a sinistra del tabellone, dove ai quarti potrebbe ripresentarsi il derby umbro con il Gubbio, per l’accesso alla Final Four.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. Under, adesso i playoff. Ecco tutti gli impegni Notizie correlate Settore giovanile Milan, weekend no stop: ecco tutti gli impegniSi prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan. Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegniSi prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settore giovanile. Under, adesso i playoff. Ecco tutti gli impegni; Settore giovanile, le gare del weekend; Settore Giovanile Femminile | L'Under 17 fa dieci su dieci e conquista la Fase Nazionale; Settore Giovanile: l’Under 14 si aggiuca il Trofeo Casoni. Settore Giovanile. L’Under 16 elimina il Cesena e vola ai quartiProsegue la corsa verso il titolo nazionale dell’Under 16 dell’Empoli. Dopo aver espugnato all’andata Cesena, infatti, i ragazzi di ... sport.quotidiano.net Settore Giovanile. Under 16 ’corsara’. Sconfitta per l’Under 15Andata degli ottavi di finale per il titolo nazionale dolce amara per le due compagini dell’Empoli impegnate. Un successo ... sport.quotidiano.net È tempo di tornare in campo: i ragazzi del nostro sono pronti per affrontare le rispettive sfide del weekend e vivere dei momenti di grande calcio!! #ChievoVerona #SettoreGiovanile #NextMatch facebook SETTORE GIOVANILE: LE GARE IN PROGRAMMA DEL 9 E 10 MAGGIO 2026 x.com