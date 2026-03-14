Weekend intenso per il settore giovanile del Milan | ecco tutti gli impegni

Il settore giovanile del Milan si prepara a un weekend molto intenso con numerose partite in programma. La squadra Under 19 affronterà una trasferta importante, mentre le formazioni Under 17 e Under 15 giocheranno in casa. Sono previsti anche incontri per le categorie Under 16 e Under 18, tutte con l’obiettivo di portare avanti il calendario delle competizioni.

Si prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera maschile di Mister Renna si prepara al match contro il Bologna al Silvio Piola di Novara, mentre la u17 femminile sci scontrerà con la Pro Sesto in trasferta. Ecco, di seguito, il calendario completo: (Fonte acmilan.com) - Un nuovo fine settimana attende il Settore Giovanile rossonero, impegnato tra sfide di campionato e trasferte importanti. Dalla Primavera maschile, che torna a giocare al Silvio Piola di Novara, contro il Bologna alle trasferte a Verona per Under 15 e Under 16, fino alle tante partite alla PUMA House of Football. UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent, ore 13. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegni Articoli correlati Leggi anche: Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni Settore giovanile Milan: weekend ricco di impegni per i giovani rossoneriSi prospetta un fine settimana ricco di impegni per il Settore giovanile rossonero. Ieri festa di Natale col settore giovanile del Milan i nostri ragazzi il Mister e la dirigenza Altri aggiornamenti su Weekend intenso Temi più discussi: Cala il sipario sull’intenso weekend: i risultati da Linz, Portimao e Podgorica.; Weekend intenso per la Festa della donna, tra Nicola Piovani, Fiera di San Gregorio e Walk & Run for Women; TEAM ECOTEK ZERO24. PRESENTAZIONE UFFICIALE E TRE GARE PER UN WEEKEND MOLTO INTENSO; Hockey in line, weekend intenso per gli Scomed Bomporto tra Serie B e giovanili. Weekend a due facce per l’Isola Sacra FiumicinoWeekend intenso per l’Isola Sacra Volley Fiumicino, impegnata su più campi con le proprie formazioni. Il bilancio complessivo è agrodolce: tre sconfitte e una sola, seppur bella, vittoria. Non riesce ... civonline.it TEAM ECOTEK ZERO24. PRESENTAZIONE UFFICIALE E TRE GARE PER UN WEEKEND MOLTO INTENSOWeekend intenso per il Team ECOTEK Zero24 che vivrà una tre giorni ricca di impegni sportivi e istituzionali. Si inizierà oggi, quando alle ore 16:30, presso la Cantina Muratori ad Adro (BS) si terrà ... tuttobiciweb.it Hockey in line, weekend intenso per gli Scomed Bomporto tra Serie B e giovanili Il 14 e 15 marzo programma ricco di appuntamenti che vedrà protagoniste sia la prima squadra sia le formazioni giovanili... - facebook.com facebook Colpi di scena e battaglie salvezza: weekend intenso tra Prima, Seconda e Terza - x.com