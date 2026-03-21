Settore giovanile Milan weekend no stop | ecco tutti gli impegni

Il settore giovanile del Milan si prepara a un fine settimana intenso con numerosi appuntamenti in calendario. Diversi gruppi di ragazzi saranno impegnati in partite e allenamenti, sia in casa che in trasferta, per tutto il weekend. La programmazione prevede match di diverse categorie e livelli di competizione, coinvolgendo i giovani atleti in un calendario ricco di impegni.

Si prospetta un lunghissimo weekend calcistico pieno zeppo di impegni per il settore giovanile del Milan. La primavera rossonera guidata da Giovanni Renna si prepara a scendere in campo per il big match contro la Juventus, in programma domani alle ore 13:00 prestito il Juventus Training Center di Vinovo, ma non è tutto. Spazio anche alla Primavera femminile, che sarà impegnata contro il Sassuolo in casa alle ore 15:30. Ecco, di seguito, tutti gli impegni del weekend: (Fonte acmilan.com) - Un nuovo weekend attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e incroci di grande fascino. Dalla trasferta della Primavera maschile sul... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Settore giovanile Milan, weekend no stop: ecco tutti gli impegni Articoli correlati Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegniSi prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. Leggi anche: Milan, settore giovanile: weekend di fuoco per i giovani rossoneri, tutti gli impegni Ieri festa di Natale col settore giovanile del Milan i nostri ragazzi il Mister e la dirigenza Aggiornamenti e contenuti dedicati a Settore giovanile Temi più discussi: Settore giovanile, le gare del weekend; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; Settore giovanile, i risultati del weekend; Giovanili femminili: i risultati del weekend. Settore giovanile: i risultati del weekendIl sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del Settore Giovanile rossonero: Fine settimana ricco di soddisfazioni per le squadre del Settore Giovanile rossonero. milannews.it Settore giovanile, il programma del weekend: altri due Derby oltre a quello dei grandi!Un fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e un paio di Derby molto interessanti. Alla PUMA House of Football spiccano ... milannews.it Il recap dell'ultimo turno per il settore giovanile biancorosso! Convocato per il raduno della Nazionale Under 17 (dal 2 al 4 aprile a Novarello) Guglielmo Baldasseroni, a disposizione anche Andrea Rinaldini, entrambi in forza all'Under 17 Eccellenza guidat - facebook.com facebook