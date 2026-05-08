Sestri Levante e Rapallo ecco come cambiano i servizi sanitari | nuovi letti e ambulatori 24 ore su 24

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sestri Levante e Rapallo sono state aperte nuove strutture sanitarie, con l'installazione di letti aggiuntivi e ambulatori aperti 24 ore su 24. Questa modifica riguarda la rete di servizi territoriali del Tigullio, che ora offre maggiori possibilità di assistenza diretta ai cittadini. Le novità riguardano in particolare le strutture di prossimità, pensate per migliorare l'accesso alle cure nella zona.

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La sanità territoriale del Tigullio cambia assetto con l'attivazione di nuove strutture di prossimità per i cittadini. Questa mattina sono stati inaugurati ufficialmente la casa e l’ospedale della comunità di Sestri Levante, insieme all'ospedale della comunità di Rapallo.I nuovi presidi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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