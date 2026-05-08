Sestri Levante e Rapallo ecco come cambiano i servizi sanitari | nuovi letti e ambulatori 24 ore su 24

A Sestri Levante e Rapallo sono state aperte nuove strutture sanitarie, con l'installazione di letti aggiuntivi e ambulatori aperti 24 ore su 24. Questa modifica riguarda la rete di servizi territoriali del Tigullio, che ora offre maggiori possibilità di assistenza diretta ai cittadini. Le novità riguardano in particolare le strutture di prossimità, pensate per migliorare l'accesso alle cure nella zona.

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La sanità territoriale del Tigullio cambia assetto con l'attivazione di nuove strutture di prossimità per i cittadini. Questa mattina sono stati inaugurati ufficialmente la casa e l’ospedale della comunità di Sestri Levante, insieme all'ospedale della comunità di Rapallo.I nuovi presidi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24 Servizi sanitari potenziati: un medico sempre presente 24 ore su 24 in piazzale MilanoDa venerdì 1 maggio l’Azienda Usl di Piacenza rafforza l’organizzazione dei servizi territoriali introducendo una novità importante per i cittadini:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si segnalano 7 km di coda per un tamponamento tra quattro autovetture avvenuto all’interno della galleria Sant’Agostino al km 30. Si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità o; Tamponamento tra 4 auto in galleria A12, sette chilometri di coda; Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; A-12: chiusure notturne previste, tratti Lavagna-Sestri e Nervi – Recco. Inaugurate le Case di Comunità: cosa si trova negli ospedali di Rapallo e Sestri LevanteI reparti a gestione infermieristica ospitano pazienti non acuti: venti posti letto in via Terzi, dodici al Nostra Signora di Montallegro. Il Medico di ... ilsecoloxix.it Inaugurati la Casa e l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante e l’Ospedale della Comunità di RapalloDoppia inaugurazione, oggi, nell’Area Sociosanitaria Locale del Tigullio: questa mattina sono stati presentati la Casa e l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante e l’Ospedale della Comunità di ... radioaldebaran.it Per l’ennesima volta, e quest’anno più che mai, il Riviera International Film Festival in corso fino a domenica a Sestri Levante, fa volare la città in fatto di promozione turistica e presenze. «A oggi sono state vendute 350 camere, sono destinate ad aumentare p - facebook.com facebook