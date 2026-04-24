Campus sportivo di Alvanella ancora chiuso | Noi per Monteforte porta il caso in Consiglio comunale

Il gruppo di opposizione “Noi per Monteforte” ha presentato una richiesta per discutere della situazione del Campus sportivo di Alvanella durante la prossima seduta del consiglio comunale. Attualmente il complesso rimane chiuso e questa decisione ha suscitato l’attenzione dell’assemblea. La discussione si concentrerà sulle ragioni del blocco e sulle eventuali soluzioni da adottare.

Il Gruppo di opposizione “Noi per Monteforte” porta il caso del Campus sportivo di Alvanella in consiglio comunale. Inaugurato a Novembre 2025, il Centro è ancora chiuso e off limits per famiglie, ragazzi e sportivi. “La struttura ha potenzialità importanti, sia per le attività sportive e, quindi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Addio Laura, centinaia di messaggi di cordoglio. Il consiglio comunale: "E' stata una guida per tutti noi"Il presidente dell’assemblea legislativa Maurizio Fabbri: "Se migliaia di ragazzi ogni anno partecipano ai Viaggi della memoria lo dobbiamo a lei".