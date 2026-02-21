Caso Atap l' appello del Pd | Gaspardo venga in Consiglio comunale

Fausto Tomasello e Nicola Conficoni invitano Gaspardo a partecipare al Consiglio comunale dopo le tensioni interne all'Atap sulla cessione di azioni di Arriva Udine. La richiesta nasce dalla crescente preoccupazione per le decisioni prese senza coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale. I rappresentanti del Pd vogliono chiarimenti sui passaggi gestionali recenti e chiedono trasparenza nelle prossime riunioni. La richiesta si inserisce in un clima di confronto acceso tra le parti coinvolte.

Il segretario provinciale Fausto Tomasello e il capogruppo Nicola Conficoni hanno chiesto al presidente dell'azienda del trasporto pubblico Gaspardo di presentarsi in consiglio comunale dopo gli ultimi attriti interni all'Atap sulla cessione delle azioni di Arriva Udine. Il Comune ha chiesto al consiglio d'amministrazione dell'azienda di limitarsi alla sola ordinaria amministrazione fino a giugno 2026. “Operazioni necessarie all’azienda di cui, peraltro, si è certificato il buono stato di salute”, si legge nella nota. “Fino al termine del mandato amministrativo ci si muoverà con gli adempimenti legati all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e a quelli inerenti il parco mezzi stante l’ossequio alle delibere emanate dalla Regione in materia”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Convocato il question time del Consiglio comunale, Zicari: "L’amministrazione venga a dare spiegazioni"Lunedì 26 gennaio 2026 alle 17 si terrà il question time del Consiglio comunale.

Caos Atap, "serve trasparenza, vogliamo il verbale del consiglio di amministrazione"Nicola Conficoni, capogruppo del Pd, chiede chiarezza sui recenti problemi di Atap, dopo un incontro in municipio.

