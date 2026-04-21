Braglia duro | Allegri è l’allenatore che mi ha deluso di più quest’anno Ecco perché

Simone Braglia ha criticato duramente l’allenatore e una squadra di calcio, affermando che quest’anno si è sentito deluso da loro. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, in cui ha spiegato i motivi della sua delusione nei confronti di Allegri e del club. Braglia ha espresso giudizi severi, senza fare riferimenti ad altri soggetti o a giudizi personali, concentrandosi esclusivamente sui fatti e sui risultati raggiunti.

La stagione 20252026 del Milan sta per volgere al termine. I rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno raccogliere 7 punti nelle restanti 5 partite di campionato per essere certi di qualificarsi alla prossima Champions League. Un'annata di riassestamento dopo l'ottavo posto dello scorso anno firmato Fonseca-Conceicao, ma sicuramente non abbastanza per accendere l'entusiasmo dei tifosi, che sognano di vedere una squadra in lotta per vincere in Italia e in Europa. In merito al percorso del Milan in questa stagione si è espresso anche Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, un passaggio dell'intervista all'ex portiere di Serie A che ha vestito anche la maglia rossonera nella stagione 1997-1998.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braglia duro: “Allegri è l’allenatore che mi ha deluso di più quest’anno. Ecco perché” Notizie correlate Leggi anche: Bezzi duro: “Milan inguardabile contro la Lazio, mi ha deluso. Allegri ha sbagliato completamente” Milan, Furlani deluso da Allegri: ecco perché. I due nomi che cerca per sostituirloPer restare alla guida del Milan, quindi, Allegri ora chiede di avere autonomia e voce in capitolo in sede di campagna acquisti. Contenuti di approfondimento Si parla di: Braglia: Allegri dall'opinione pubblica ha ricevuto di più rispetto a quello che ha dato negli ultimi anni. Braglia: Allegri ha deluso più di Conte, non ha avuto gli stessi infortuniPerché una squadra del valore del Milan, con qualche mancanza ma senza un'identità precisa, monotona come gioco, con un impegno solo a settimana. tuttonapoli.net Braglia: Quello di Allegri al Milan è un fallimento: ecco perché. Fabregas? Tolto Chivu…Chi ha deluso di più tra Allegri, Conte e Gasperini? Simone Braglia, ex portiere, non ha dubbi e dice l'allenatore del Milan ... msn.com