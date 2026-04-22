Semifinale playoff a2 femminile Matelica si prepara alla sfida contro San Giovanni Valdarno

La squadra di Matelica si appresta ad affrontare la semifinale dei playoff di serie A2 femminile di basket contro San Giovanni Valdarno. Per il secondo anno consecutivo, la formazione ha ottenuto la qualificazione alla fase successiva dei playoff, confermando la propria presenza tra le migliori della competizione. La partita si avvicina e le due squadre sono pronte a scendere in campo per conquistare l'accesso alla finale.

Per il secondo anno di fila la Halley Thunder si è qualificata per la semifinale playoff dell’A2 femminile di basket. La formazione di coach Alberto Matassini, grazie a una grande prova di carattere, ha battuto in gara3 la mai doma Sardegna Marmi Virtus Cagliari (55-43) aggiudicandosi la serie per 2-1. Ora la squadra avversaria in semifinale sarà San Giovanni Valdarno in una sfida sempre al meglio delle tre partite. Le toscane, nelle cui file milita anche l’ex Noemi Celani, ha eliminato nei quarti la Passalacqua Ragusa per 2-1. Pure in questa serie la Halley Thunder avrà il vantaggio del campo, avendo chiuso la regular season al primo posto nel girone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Semifinale playoff a2 femminile. Matelica si prepara alla sfida contro San Giovanni Valdarno Notizie correlate Basket femminile A2. Oggi la leader Matelica riceve Faenza. L’11 aprile inizieranno le gare dei playoffUltima giornata di regular season dell’A2 femminile con la capolista Halley Thunder che, già matematicamente prima, ospita alle 20. Galli San Giovanni Valdarno a un passo dalla semifinale play offArezzo, 14 aprile 2026 – Dopo un primo atto dei quarti di finale playoff di Serie A2 femminile ricco di emozioni, la Polisportiva Galli San Giovanni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Techfind Serie A2 Femminile , playoff - Matelica, Faenza, Alpo e San Giovanni Valdarno qualificate alla semifinale; Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua Ragusa; Passalacqua, a San Giovanni Valdarno c’è il dentro o fuori per le semifinali; La Halley Thunder Matelica batte Cagliari e vola in semifinale. Semifinale playoff a2 femminile. Matelica si prepara alla sfida contro San Giovanni ValdarnoPer il secondo anno di fila la Halley Thunder si è qualificata per la semifinale playoff dell’A2 femminile di basket. La formazione di coach Alberto Matassini, grazie a una grande prova di carattere, ... sport.quotidiano.net A2 F - Finisce a San Giovanni Valdarno la stagione della Passalacqua: gara 3 fataleUn secondo quarto disastroso condanna Ragusa all’uscita dai quarti di finale play off. del campionato di serie A2 di basket femminile. Costretta a rincorrere, non riesce la rimonta ... pianetabasket.com Segnalata un’area di abbandono rifiuti a San Giovanni Valdarno - facebook.com facebook