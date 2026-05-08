Oggi torna in campo la 36ª giornata di Serie A, con tutte le partite trasmesse in diretta sia su Sky che su DAZN. La guida completa permette di conoscere gli orari ufficiali e le modalità di visione, garantendo di seguire ogni azione senza perdere nessun gol. Gli appassionati di calcio avranno a disposizione diverse opzioni per seguire in tempo reale gli incontri, tra televisione e streaming.

Non perdere neanche un gol: scopri gli orari ufficiali e la programmazione Sky e DAZN per la 36ª giornata di Serie A. Dagli anticipi del venerdì ai big match per l'Europa, ecco dove seguire tutto il calcio live. Oggi, venerdì 8 maggio, prende il via la 36ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale. Con lo scudetto già assegnato all'Inter le squadre lottano per guadagnarsi un posto in Europa o per non retrocedere. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: dove vedere le partite in TV e streaming. Guida completa alla 36ª giornata

Notizie correlate

Serie A oggi: dove vedere le partite della 26ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNIl campionato di Serie A entra nel vivo con un nuovo weekend ricco di sfide interessanti.

Serie A oggi: dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZNDa Napoli-Torino a Milan-Inter: scopri dove vedere le partite della 28ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN, con orari, dettagli e anticipazioni...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Serie A oggi: giornata decisiva tra scudetto, champions e salvezza. Sfide e orari TV; Inter-Parma, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e festa Scudetto.

Serie A oggi: dove vedere le partite in TV e streaming. Guida completa alla 36ª giornataGuida completa alla 36ª giornata di Serie A: scopri dove vedere le partite di oggi in diretta TV (Sky/DAZN) e streaming. Calendario aggiornato, orari e canali per non perdere i match decisivi. movieplayer.it

Il calcio in TV oggi: torna la Serie A. Dove vedere Torino-Sassuolo in direttaScoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, venerdì 8 maggio 2026. Una serata con proposte per tutti i gusti: la Serie A con Torino-Sassuolo, il calcio internazionale di Ligue 1 con Lens ... libero.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Lega Pallavolo Serie A Femminile · Original audio. - facebook.com facebook

Serie B. ultima giornata: la notte dei verdetti in testa e in coda #SkySport #SerieB x.com