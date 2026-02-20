Serie A oggi | dove vedere le partite della 26ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

La 26ª giornata di Serie A si gioca oggi, con molte partite che attirano l’attenzione dei tifosi. Le squadre si sfidano in stadi pieni di tifosi e con in palio punti importanti per la classifica. Gli appassionati possono seguire le partite in diretta su Sky e DAZN, scegliendo tra TV e streaming. Ogni match inizia alle ore stabilite, offrendo un weekend ricco di emozioni e gol.

Il campionato di Serie A entra nel vivo con un nuovo weekend ricco di sfide interessanti. Scopriamo gli orari ufficiali e come seguire ogni match in diretta TV e streaming video. Prende il via la 26ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un weekend di passione spalmato su ben quattro giorni. Dal venerdì sera al posticipo del lunedì, ogni punto inizia a pesare come un macigno: la corsa scudetto cerca conferme, l'Europa è un cantiere aperto e la lotta salvezza è ormai una lotta senza esclusione di colpi. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.🔗 Leggi su Movieplayer.it

