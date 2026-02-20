Roma Wesley corre verso la Cremonese | Gasperini ritrova il terzino

Wesley, dopo un lungo infortunio, torna a disposizione di Gasperini e si prepara a scendere in campo contro la Cremonese. La sua presenza rappresenta una svolta importante per la difesa della Roma, che ha sofferto nelle ultime partite. Il terzino brasiliano si è allenato con costanza nelle settimane precedenti e ora si sente pronto a contribuire alla squadra. Gasperini conta su di lui per rafforzare la linea difensiva e mettere in difficoltà gli avversari. La partita si gioca domenica sera, alle ore 20:45.

Il reparto difensivo della Roma ritrova smalto: Wesley è ufficialmente recuperato per la sfida di domenica sera contro la Cremonese. Il terzino brasiliano ha smaltito il trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato nel match contro il Napoli, mettendosi alle spalle il dolore al compartimento mediale che ne aveva messo in dubbio l'impiego. La notizia, anticipata dai cronisti de Il Tempo, regala una freccia fondamentale all'arco del tecnico giallorosso per la ventiseiesima giornata di Serie A. Con il rientro di Wesley, la corsia laterale ritrova dinamismo in un momento cruciale della stagione, permettendo rotazioni necessarie per blindare l'obiettivo europeo contro la formazione grigiorossa. Si registrano alcune novità dall'infermeria, alcune positive. Gasperini può contare sul pieno recupero di Manu Koné, allenatosi già ieri a pieno regime. C'è di più: oggi, giovedì 19 febbraio, è tornato in gruppo anche Hermoso. Dopo il pareggio in casa del Napoli, la Roma guarda già al futuro. La sfida contro la Cremonese sarà cruciale per mantenere viva la corsa al quarto posto, ma Gasperini dovrà gestire al meglio le forze.