La squadra di Cantù si prepara ad affrontare la partita contro la Nutribullet Treviso, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che garantisca la permanenza in serie A. La sfida si svolgerà davanti al pubblico di casa e rappresenta un momento decisivo per il futuro della formazione. Il tecnico si trova a un bivio, con la salvezza come obiettivo principale in questa fase della stagione.

BASKET Cantù torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiarissimo: battere la Nutribullet Treviso e festeggiare la salvezza. Alle 17 nell’ultima gara stagionale dei brianzoli prima del turno di riposo, la squadra di Walter De Raffaele (nella foto) ha l’occasione di chiudere i conti e trasformare una stagione complessa in una domenica di liberazione. Cantù arriva dalla sconfitta contro Udine, Treviso invece dal colpo pesantissimo sul campo di Brescia. Il bilancio in Serie A è in perfetto equilibrio: quattro precedenti, due vittorie per parte, sempre con successo della squadra di casa. Un dato che Cantù proverà a confermare, spinta dal proprio ambiente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. Cantù, arriva Treviso. De Raffaele al bivio con vista sulla salvezza

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