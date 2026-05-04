Serie A Cantù battuta e felice Sconfitta da Treviso ma centra la salvezza

L'Acqua San Bernardo Cantù ha perso in casa contro Treviso Basket con il punteggio di 72-80, ma ha raggiunto la salvezza matematica. La squadra è uscita sconfitto dalla partita, tuttavia la vittoria di Sassari contro la Virtus Bologna ha garantito la permanenza in Serie A. La squadra si è mostrata felice di aver evitato la retrocessione, nonostante la sconfitta sul parquet.

BASKET È una sconfitta che non fa male. L’Acqua San Bernardo Cantù cade in casa contro la Nutribullet Treviso Basket per 72-80, ma può comunque festeggiare la salvezza matematica grazie alla contemporanea sconfitta di Sassari contro la Virtus Bologna. Un verdetto che rende dolce una serata amara solo nel punteggio: Cantù chiude con un record di 9-19, Treviso sale a 9-18, ed entrambe restano in Serie A. La partita è stata a lungo equilibrata. Treviso ha iniziato meglio, correndo in contropiede con Pinkins, Croswell e Chillo per il 10-18. Cantù ha reagito con le triple di Moraschini e Green, firmando un controbreak di 12-2 e mettendo la testa avanti sul 25-23 nel secondo periodo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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