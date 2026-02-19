Bilancio Juve mossa a sorpresa sui conti | il CdA anticipa l’approvazione della relazione finanziaria I dettagli

La Juventus ha deciso di approvare prima del previsto il bilancio annuale, sorprendendo gli analisti. La decisione del Consiglio di Amministrazione arriva dopo settimane di incertezza sui risultati economici, con un calo delle entrate da biglietti e sponsorizzazioni. La società ha anche annunciato che i dati finanziari saranno pubblicati tra pochi giorni, rispettando le nuove scadenze stabilite. Questo cambiamento permette di avere una visione più chiara della salute economica del club prima del consueto calendario. La decisione segna un passo importante per il futuro della società.

Bilancio Juve, il Consiglio di Amministrazione anticipa l'approvazione della relazione finanziaria: tutti i dettagli sui numeri e tempistiche. In un momento cruciale della stagione sportiva, con la squadra concentrata sulle sfide del campo, la dirigenza della Juventus mantiene altissima l'attenzione anche sulle questioni di natura societaria e amministrativa. Secondo quanto riportato oggi dall'autorevole portale specializzato Calcio e Finanza, il club bianconero ha comunicato una decisione istituzionale di grande rilievo per l'esame dei conti, modificando il proprio calendario aziendale attraverso una precisa nota ufficiale diffusa nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bilancio Juve, mossa a sorpresa sui conti: il CdA anticipa l'approvazione della relazione finanziaria. I dettagli