Laurea honoris causa a Sergio Mattarella | l’Università di Firenze celebra il Capo dello Stato per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri

L’Università di Firenze ha conferito una laurea honoris causa a Sergio Mattarella in occasione del 150º anniversario della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri. La cerimonia si è svolta alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti istituzionali. La scelta dell’ateneo sottolinea il riconoscimento del ruolo del Capo dello Stato nel panorama politico e istituzionale italiano.

