Niscemi Mattarella sorvola area frana | la visita a sorpresa del capo dello Stato

Sergio Mattarella ha sorvolato a bassa quota un’area interessata da una frana a Niscemi, per verificare di persona i danni causati dal movimento del terreno. La visita improvvisa, che si è svolta nel primo pomeriggio, mira a valutare le condizioni della zona e a coordinare interventi di emergenza. Il presidente ha osservato attentamente il territorio e incontrato alcuni residenti, confermando l’attenzione dello Stato verso le aree colpite. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta). Il capo dello Stato ha prima sorvolato, a bordo di un elicottero, la zona colpita dalla frana. Subito dopo ha raggiunto il centro della cittadina. Accolto da lunghi applausi dei cittadini che hanno gridato 'Grazie presidente', è stato accompagnato dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco della cittadina siciliana Massimiliano Conti. In piazza oltre ai cittadini, ha incontrato i soccorritori impegnati da un mese sul posto. "E' difficile in queste condizioni, lo capisco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

