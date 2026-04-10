Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop allarme aumento costi per crisi Iran possibili rialzi dei listini

Il consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop segnala un incremento dei costi di produzione a causa della crisi nel Golfo in Iran. Questa situazione potrebbe portare a un possibile aumento dei prezzi sul mercato. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sul settore lattiero-caseario e sulle sue dinamiche economiche. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sui prezzi futuri.

(Adnkronos) – L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l’allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l’export della Bufala Campana, che vale il 35% della produzione. Sono questi i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop esordisce alla Bit di MilanoIl Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano, dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua dimensione attuale di...

Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop.

Temi più discussi: Arriva dall'Emilia Romagna il perfetto frutto gourmet, per stupire in cucina; Al Vinitaly 2026 il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina celebra il Nebbiolo di montagna; Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria al Vinitaly 2026; Il vino irpino si unisce contro l’economia di guerra. Il Consorzio di Tutela apre alle sinergie.

Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listiniIl presidente Domenico Raimondo: 'Tutti gli sforzi di crescita fatti finora sono vanificati da questo nuovo fronte di guerra' ... adnkronos.com

Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino premiato come Consorzio dell’anno al Best 50 SicilyIl Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino ha ricevuto questa mattina il premio Consorzio dell’anno nell’ambito del Best 50 Sicily, il riconoscimento promosso da All Food Sicily che selezi ... pachinonews.it

RAFFAELE COTUGNO RIELETTO PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI VENAFRO CON NOVE VOTI SU NOVE VOTANTI TUTTI I PARTICOLARI NEL TG DI TVI MOLISE #tvi - facebook.com facebook

La consigliera ospita in casa boss a Milano per gli arresti. Non solo affari milionari, il Consorzio di mafie, fotografato dall’inchiesta milanese Hydra, è sempre più legato alla politica di centrodestra. Di Davide Milosa x.com