Sequestrati oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa | bloccati prodotti dimagranti e per il cuore non certificati

All'aeroporto di Malpensa, la guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno sequestrato più di 6.000 farmaci, tra cui prodotti dimagranti e medicinali per il cuore. I farmaci sono stati bloccati durante i controlli e non risultano essere certificati o approvati. L'operazione ha coinvolto il ritrovamento e la confisca di questi medicinali non autorizzati.

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La guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno sequestrato oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa (Varese). Si tratta di prodotti per il cuore, dimagranti, per lesioni midollari, che non sono certificati e potenzialmente pericolosi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Viagra, Cialis, steroidi e dimagranti. Cinquemila farmaci intercettati all’aeroporto di FirenzeFirenze, 29 aprile 2026 – Da un aeroporto passa un po’ di tutto, compresi farmaci che non potrebbero essere introdotti in Italia. Malpensa, bloccati 6.290 farmaci illegali: rischio per la salute? Punti chiave Quali patologie gravi cercavano di curare questi farmaci non certificati? Come sono riusciti i finanzieri a individuare migliaia di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sequestro di farmaci pericolosi a Malpensa: bloccate dalla Finanza oltre 6mila confezioni senza autorizzazioni; Sequestrati a Malpensa oltre 6mila farmaci pericolosi. Blitz di Finanza e Dogana; Sequestrati oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa: bloccati prodotti dimagranti e per il cuore non certificati; Milano, sequestrati a Malpensa oltre 6 mila farmaci non autorizzati per la vendita in Italia. Sequestrati oltre 6mila farmaci all’aeroporto di Malpensa: bloccati prodotti dimagranti e per il cuore non certificatiLa guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno sequestrato oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa (Varese) ... fanpage.it Malpensa, sequestrati oltre 6mila farmaci senza autorizzazioni alla vendita in italiaLe operazioni della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane allo scalo varesino grazie al supporto di sistemi avanzati di screening ... rainews.it Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone: sequestrati oltre 17 grammi di sostanza stupefacente https://www.gentecomuneweb.it/controllo-straordinario-del-territorio-interforze-a-frosinone-sequestrati-oltre-17-grammi-di-sostanza-stupefacente/ facebook #GdiF #Roma. Sequestrati oltre 5 mln € per autoriciclaggio. Società fittizie utilizzate al fine di occultare e reimpiegare proventi illeciti. 17 società interdette e 5 persone arrestate durante le indagini. #NoiConVoi #informareperonoscere #lottaalriciclaggio x.com