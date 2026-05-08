Sequestrati oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa | bloccati prodotti dimagranti e per il cuore non certificati

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'aeroporto di Malpensa, la guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno sequestrato più di 6.000 farmaci, tra cui prodotti dimagranti e medicinali per il cuore. I farmaci sono stati bloccati durante i controlli e non risultano essere certificati o approvati. L'operazione ha coinvolto il ritrovamento e la confisca di questi medicinali non autorizzati.

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La guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno sequestrato oltre 6mila farmaci all'aeroporto di Malpensa (Varese). Si tratta di prodotti per il cuore, dimagranti, per lesioni midollari, che non sono certificati e potenzialmente pericolosi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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