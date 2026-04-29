A Firenze, durante un controllo all’aeroporto, sono stati sequestrati circa cinquemila farmaci, tra cui Viagra, Cialis, steroidi e prodotti dimagranti. La maggior parte dei medicinali sono stati trovati nascosti tra i bagagli dei passeggeri, in violazione delle normative italiane sull’importazione di farmaci. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare la provenienza e la destinazione di queste sostanze, che non potevano essere introdotte nel paese senza autorizzazione.

Firenze, 29 aprile 2026 – Da un aeroporto passa un po’ di tutto, compresi farmaci che non potrebbero essere introdotti in Italia. E il bilancio dei controlli al Vespucci di Firenze è davvero impressionante, su questo fronte: nel corso dell’ultimo anno, l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato oltre 5mila medicinali – tra compresse, flaconi e fiale – introdotti illegalmente sul territorio nazionale. https:www.lanazione.itvideofarmaci-sequestrati-allaeroporto-vespucci-il-video-di-finanza-e-dogane-uh31t7vn Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di prodotti provenienti da circuiti produttivi clandestini localizzati in Sud America e nel Sud-Est asiatico, privi di qualsiasi certificazione di qualità, tracciabilità e autorizzazione sanitaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viagra, Cialis, steroidi e dimagranti. Cinquemila farmaci intercettati all’aeroporto di Firenze

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