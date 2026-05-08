Malpensa bloccati 6.290 farmaci illegali | rischio per la salute

Le autorità hanno sequestrato oltre 6.200 farmaci illegali presso l'aeroporto di Malpensa, destinati a curare patologie gravi senza autorizzazione. I finanzieri hanno individuato i medicinali nascosti tra le spedizioni, verificando la mancata certificazione e la provenienza non ufficiale. L'operazione si è conclusa con il blocco della merce e l'avvio di procedimenti legali contro i responsabili.

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? Punti chiave Quali patologie gravi cercavano di curare questi farmaci non certificati?. Come sono riusciti i finanzieri a individuare migliaia di pezzi illegali?. Perché i principi attivi di questi medicinali possono alterare la salute?. Chi sta dietro la distribuzione di questi prodotti non autorizzati?.? In Breve Sequestrate 6.290 unità tra farmaci e presidi medico-chirurgici a Malpensa.. Merce destinata a sclerosi multipla, lesioni midollari e problemi cardio-cerebrovascolari.. Operazione condotta da Guardia di Finanza Gruppo Malpensa e Agenzia Dogane.. Rischio alterazione principi attivi per prodotti non conformi alle norme italiane.. Oltre 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malpensa, bloccati 6.290 farmaci illegali: rischio per la salute Notizie correlate Farmaci salvavita introvabili, il Pd attacca la Regione: “Situazione grave, a rischio la salute dei pazienti”Il gruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana accende i riflettori su quella che definisce una situazione di emergenza... Leggi anche: Farmaci illegali venduti online: la "centrale" era a Bologna