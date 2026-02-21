Bergamo accompagna una donna in stato di ebbrezza a casa e la violenta | arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni ha aggredito una donna in stato di ebbrezza mentre la accompagnava a casa, provocando lesioni e tensione nel quartiere. La donna aveva chiesto aiuto dopo aver subito l’aggressione, e la polizia ha subito fermato l’uomo. Le forze dell’ordine hanno disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per tutelare la vittima da ulteriori rischi. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona.

Disposti domiciliari e braccialetto elettronico per l'uomo. Un uomo di 57 anni è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Bergamo su richiesta della Procura locale. L'episodio ad Alzano Lombardo. I fatti si sono verificati ad Alzano Lombardo, nella provincia bergamasca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe accompagnato a casa una giovane donna di 29 anni nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Approfittando della pregressa conoscenza e dello stato di vulnerabilità della ragazza, dovuto all'assunzione di alcol, il 57enne avrebbe abusato di lei all'interno dell'abitazione.

