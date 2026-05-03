Senigallia via Mercantini bloccata | 4 giorni di cantieri e deviazioni

A Senigallia, via Mercantini è chiusa al traffico da quattro giorni a causa di lavori in corso. Durante questo periodo, sono state istituite deviazioni e cambiamenti temporanei nei sensi di marcia di alcune strade vicine. La viabilità è stata modificata per consentire i lavori, limitando l’accesso a determinate zone. La polizia locale ha emesso ordinanze per regolare il traffico e garantire la circolazione in alcune aree nonostante il blocco totale.

? Cosa scoprirai Quali strade subiranno l'inversione del senso di marcia?. Chi potrà circolare liberamente nonostante il blocco totale?. Come cambierà la sicurezza dei pedoni all'incrocio con viale Garibaldi?. Dove si concentreranno le deviazioni per evitare il cantiere?.? In Breve Intervento dal 5 all'8 maggio 2026 per posa tappeto stradale e rialzo pozzetti.. Inversione senso di marcia temporanea in via L'Aquila tra via Trento e via Piemonte.. Semafori tra viale A. Garibaldi e via Mercantini disattivati per tutta la durata lavori.. Deroghe al blocco per residenti, corrieri, mezzi spazzamento e raccolta rifiuti differenziata.. Dal 5 maggio al 8 maggio 2026, i cantieri stradali interesseranno via Mercantini a Senigallia, determinando il blocco della circolazione nel tratto tra il fosso Sant’Angelo e viale A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, via Mercantini bloccata: 4 giorni di cantieri e deviazioni Notizie correlate A1 bloccata tra Ceprano e Frosinone: ecco le deviazioni per RomaTra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, l’autostrada A1 subirà un blocco temporaneo nel segmento tra Ceprano e Frosinone per interventi al manto stradale,... A1, cantieri e deviazioni notturne: settimana di chiusure nel nodo modeneseSettimana di cantieri e deviazioni notturne per chi viaggia sull'Autostrada A1 in direzione Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Lavori stradali a Senigallia, chiude di nuovo per quattro giorni un tratto di via MercantiniDal 05/05/2026 al 08/05/2026 verranno eseguiti lavori di rialzamento dei pozzetti e posa in opera di tappeto stradale nel tratto di Via Mercantini compreso tra fosso Sant’Angelo e Viale A. Garibaldi. senigallianotizie.it Incidente a Senigallia, minibus si scontra con un'auto e prende in pieno il muro di un'officina danneggiandone la struttura (poi transennata). Cinque feritiSENIGALLIA - Incidente stradale intorno alle ore 19 a Senigallia. I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mercantini per lo schianto che ha coinvolto un minibus e un’autovettura. A seguito ... corriereadriatico.it