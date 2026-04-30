Casal Monastero finalmente il centro civico atteso da 20 anni | lavori finiti nel 2027

A Casal Monastero si avvicina la conclusione di un progetto atteso da oltre due decenni. Dopo anni di ritardi, oggi è stato consegnato ufficialmente il cantiere per la costruzione del nuovo centro civico, situato nel municipio IV di Roma. I lavori, che si prevede siano completati all'inizio del 2027, rappresentano l'inizio di una fase concreta per l’opera.

Un'opera attesa da più di 20 anni e che diventerà realtà nei primi mesi del 2027. È stato consegnato oggi, giovedì 30 aprile, il cantiere per la realizzazione del nuovo centro civico di Casal Monastero, nel municipio IV di Roma. Un risultato importante raggiunto grazie, soprattutto, al.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua.

Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale

Contenuti utili per approfondire

Casal Monastero, ecco il centro civico che il quartiere aspetta da anniUn’opera che si attendeva da quasi 20 anni e che era rimasta incagliata tra burocrazia e reperimento di fondi. Casal Monastero avrà, finalmente, il suo primo centro civico polifunzionale. La Giunta ... romatoday.it

Casal Monastero, il papà di Mattia Rizzetti travolto e ucciso sulle strisce: «L'ho visto lì a terra, ferito. Volevo solo stringerlo...»«Ci hanno chiamato gli amici poco prima di mezzanotte, io e mia moglie ci siamo precipitati. Mattia era a terra, ferito. Volevo solo stringerlo... poi in ospedale ci ha lasciato». Prende fiato tra una ... roma.corriere.it