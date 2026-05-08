Il Movimento 5 Stelle di Senigallia annuncia l’intenzione di rendere la gestione comunale più trasparente, definendo il Comune una “casa di vetro”. La proposta prevede modifiche nelle modalità di amministrazione e controllo, con l’obiettivo di aumentare l’apertura verso i cittadini. Tra le misure indicate dal partito ci sono interventi per garantire un salario minimo locale, senza specificare dettagli tecnici o modalità di attuazione.

? Punti chiave Come cambierebbe la gestione del Comune con la proposta casa di vetro?. Quali misure prevede il M5S per garantire il salario minimo locale?. Perché la sicurezza idrogeologica di Brugola è al centro dello scontro?. Chi gestirà la nuova Consulta della Sanità per difendere l'ospedale?.? In Breve Proposta salario minimo di 9 euro per cooperative e imprese con appalti comunali.. Istituzione Consulta della Sanità per difendere l'ospedale di Senigallia con operatori locali.. Piano per 480 famiglie in attesa di alloggi popolari tramite collaborazione con Erap.. Progetto ponte a Brugola con alternativa a tre modelli meno impattanti per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, il M5S punta su Romano: ‘Il Comune sarà una casa di vetro

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