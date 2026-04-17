A Senigallia, la corsa alle elezioni comunali si avvicina, con il centrosinistra che lavora per rafforzare le proprie fila prima del voto programmato per il 24 e il 25 maggio. La convergenza delle diverse forze di questa coalizione rappresenta un momento chiave in vista delle consultazioni elettorali. I candidati e i sostenitori si preparano a presentare le proprie proposte ai cittadini, in un clima di attesa e confronto.

La sfida per il governo di Senigallia si entra nel vivo con il centrosinistra che punta a ricompattare le proprie forze in vista del voto previsto per il 24 e il 25 maggio. Il candidato sostenuto dalla coalizione, l’attuale capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale Dario Romano, ha ufficializzato la struttura delle liste che lo accompagneranno alle urne, cercando di trasformare il precedente risultato elettorale in una base strategica per il futuro della città anconetana. La strategia della riconciliazione e il nuovo volto della coalizione. Per evitare le frammentazioni che avevano caratterizzato l’appuntamento del 2020, la componente progressista ha lavorato per presentarsi come un blocco coeso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, la sfida di Romano: il centrosinistra punta sulla nuova unione

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