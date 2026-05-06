Mense dell’Adsu L’Aquila | un viaggio tra sapori dal mondo

Giovedì, nelle mense dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, sarà servito un menù internazionale preparato dallo chef Raja Luttoo. Tra i piatti proposti ci saranno specialità provenienti da diverse parti del mondo, pensate per offrire un’esperienza culinaria varia agli studenti. La scelta di un menù di questo tipo mira a favorire l’integrazione tra studenti di origini diverse, attraverso la condivisione di sapori e tradizioni gastronomiche.

? Cosa scoprirai Quali piatti esotici ha preparato lo chef Raja Luttoo per giovedì?. Come può un menù internazionale favorire l'integrazione tra gli studenti?. Perché l'Adsu ha scelto di passare dalla sostenibilità alla cultura?. Cosa accadrà se queste giornate tematiche diventeranno un appuntamento fisso?.? In Breve Chef Raja Luttoo cura il menù internazionale per l'evento di giovedì 7 maggio. Presidente Marica Schiavone e direttore Michele Suriani promuovono l'inclusione culturale. Iniziativa segue la Green Food Week dedicata alla sostenibilità ambientale dell'Adsu. Piatti serviti includono karniyarik turco, falafel mediorientali e pollo all'ananas asiatico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mense dell’Adsu L’Aquila: un viaggio tra sapori dal mondo Notizie correlate Leggi anche: Festival dell’Oriente a Como, un viaggio tra culture e sapori dall’Asia: a Lariofiere a maggio Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Adsu celebra l’Europa con uno speciale menù nelle mense dell’università di Teramo; L’Adsu Teramo porta l’Europa nelle mense universitarie; ADSU L’AQUILA: MENÙ INTERNAZIONALE NELLE MENSE, PER STUDENTI VIAGGIO TRA SAPORI E CULTURE DEL MONDO; Mense universitarie di Teramo, un menù speciale per la Festa dell’Europa. Adsu, nelle mense arriva il menù internazionaleL’AQUILA – Piatti che affondano le radici nelle culture di altri Paesi per un viaggio tra tradizioni e sapori del mondo. È questo il senso dell’iniziativa promossa dall’Adsu L’Aquila che, giovedì 7 ma ... ekuonews.it L’Europa in tavola: il menu speciale dell’Adsu per la festa del ContinenteGiovedì 7 maggio le mense dell’Università di Teramo celebrano la Ue con un viaggio gastronomico tra i piatti tipici. La Presidente Divisi: Scegliamo i sapori dell’unità contro ogni divisione ... emmelle.it Dall'imu alle mense scolastiche, un nuovo regolamento approvato dalla giunta permette di sanare i debiti con rate fino a tre anni - facebook.com facebook