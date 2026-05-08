Il 12 maggio 2025, in un'intercettazione registrata mentre si trovava in auto, Andrea Sempio ha parlato di un episodio legato a una scena del crimine, commentando la presenza di sangue e rivolgendosi a Chiara, con frasi che hanno attirato l'attenzione. Questa registrazione si aggiunge alle conversazioni già pubblicate circa un mese fa, offrendo ulteriori dettagli sulle dichiarazioni dell’uomo.

Ancora un soliloquio, un mese dopo quelli già emersi. È datato 12 maggio 2025 e Andrea Sempio, in auto, sembra commentare la scena del crimine. L'indagato 38enne, intercettato da una cimice nella sua vettura come era già successo in passato, sembra parlare - le anticipazioni sono del Corriere della Sera - dell'assenza di sangue sulle suole delle scarpe di Stasi e di quella camminata che è stata più volte oggetto di consulenze e perizie durante i processi: «Quando sono andato io.(compatibile con «quando sono andato via») il sangue c'era.e allora debitamente inconsapevole, cioè lui (Stasi) non se ne è reso conto ma.senza accorgersene ha evitato le macchie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio: «Quando sono andato io il sangue non c'era. Chiara una str... non doveva mettere giù il telefono». Le ultime intercettazioni

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