Il 12 maggio 2025, in un’intercettazione registrata mentre era in auto, Andrea Sempio si rivolgeva a qualcuno commentando la scena del crimine a Garlasco. In quella conversazione, Sempio affermava che quando era arrivato il sangue non era presente e criticava una persona, dicendo che non avrebbe dovuto mettere giù il telefono. Questa intercettazione si aggiunge a un'altra già resa nota circa un mese prima.

Ancora un soliloquio, un mese dopo quelli già emersi. È datato 12 maggio 2025 e Andrea Sempio, in auto, sembra commentare la scena del crimine. L'indagato 38enne, intercettato da una cimice nella sua vettura come era già successo in passato, sembra parlare - le anticipazioni sono del Corriere della Sera - dell'assenza di sangue sulle suole delle scarpe di Stasi e di quella camminata che è stata più volte oggetto di consulenze e perizie durante i processi: «Pensa allora a sto punto uno prende la perizia che dice che il sangue era secco e non rilascia le gocce, ma quella è la versione che usano per inc. perché ancor prima han detto. loro han detto che l'hanno inc.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio: «Quando sono andato io il sangue non c'era. Chiara una str... non doveva mettere giù il telefono». Le ultime intercettazioni

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