Dalle carte in possesso della Procura di Pavia emergono alcune intercettazioni che riguardano un episodio in cui un testimone fa riferimento alla presenza di sangue in un luogo specifico prima di allontanarsi. La frase, pronunciata durante una conversazione captata dalle forze dell'ordine, si inserisce nel quadro delle indagini in corso. Le testimonianze e le intercettazioni sono parte integrante del procedimento giudiziario che cerca di fare luce sui fatti.

"Lì c’era il sangue quando me ne sono andato". Dalle carte della Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco emerge una nuova, sconvolgente intercettazione a carico di Andrea Sempio: il 38enne accusato di aver ucciso da solo, "con odio e crudeltà", Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli in auto, in un altro soliloquio captato dalle cimici, avrebbe commentato con parole spiazzanti le dichiarazioni sul luogo del delitto rilasciate da Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara unico condannato per l'omicidio. "Sempio - scrive Rita Cavallaro sul Giornale - commenta la versione sempre sostenuta dalla difesa di Stasi sulla circostanza che quando il fidanzato scopritore arriva nella villetta di via Pascoli il sangue è secco e che avrebbe camminato sulla destra perché c’era il sangue sulla sinistra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio, l'intercettazione regina: "C'era sangue lì quando sono uscito"

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Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico" #delittodigarlasco x.com