Un uomo ha registrato una conversazione telefonica con Chiara poco prima dell’omicidio, rivolgendo a lei un insulto. Inoltre, ha lasciato appunti personali scritti in auto, nei quali si riferisce al caso di Garlasco e scrive riflessioni inquietanti. Le frasi sono state rese note e stanno suscitando ulteriori discussioni, anche perché sono state pronunciate da solo e contengono riferimenti specifici senza spiegazioni aggiuntive.

Frasi pronunciate da solo in auto, appunti personali pieni di riferimenti al caso di Garlasco, riflessioni inquietanti e parole che, isolate dal loro contesto completo, stanno già alimentando nuove polemiche. I contenuti emersi dalle informative investigative riportate dal Corriere della Sera stanno reclamando l’attenzione pubblica perché mostrano passaggi destinati inevitabilmente a far discutere, soprattutto per il loro tono e per i riferimenti diretti a Chiara Poggi e Alberto Stasi. Ma il punto centrale resta un altro: quelle frasi, oggi, vengono lette dagli investigatori in una precisa chiave interpretativa, mentre la difesa continua a sostenere che si tratti di soliloqui, suggestioni o ricostruzioni influenzate da anni di esposizione mediatica sul delitto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sempio, la chiamata a Chiara poco prima dell’omicidio: “Bella st*****”

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