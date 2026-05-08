Il 8 maggio 2026, a Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle emozioni di Andrea e di sua madre Daniela Ferrari attraverso appunti scritti tra il 2019 e il 2021. Le note, trovate nelle Moleskine di Sempio, vengono portate all’attenzione della stampa in relazione al procedimento giudiziario che lo vede accusato dall’autorità giudiziaria di aver commesso l’omicidio di Chiara Poggi. Le annotazioni rivelano stati d'animo come ansia e panico.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – Andrea in “ansia”, la mamma Daniela Ferrari in “panico”. Negli appunti estratti dalle Moleskine di Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di essere l'efferato autore dell'omicidio di Chiara Poggi, emozioni e sentimenti sono nero su bianco. "2019 – molta ansia-2 archiviazioni", "Stasi ha chiesto la riapertura", "mamma in panico per la cosa di Stasi", "Stasi ricorso in Cassazione". Questi ed altri appunti che raccontano stati d’animo, paure e ricordi sono ora agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che 'scagiona' l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio “in ansia”, mamma Daniela Ferrari “in panico”: gli appunti nelle Moleskine di Andrea scritti tra il 2019 e il 2021

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