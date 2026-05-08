Sempio e le ossessioni nei suoi appunti su omicidi e predatori sessuali I sogni macabri e le ricerche online

Tra appunti e ricerche online, emergono dettagli su Sempio e le sue ossessioni legate a omicidi e predatori sessuali. Nei documenti si trovano annotazioni su sogni inquietanti e sulla gestione di pratiche legali, con riferimenti a due archiviazioni e a una richiesta di riapertura da parte di un avvocato. Inoltre, si cita il panico di una madre e un ricorso in Cassazione riguardante un caso associato a Stasi.

«Molta ansia – 2 archiviazioni», «Stasi ha chiesto la riapertura». E poi ancora: «mamma in panico per la cosa di Stasi», «Stasi ricorso in Cassazione». Sono solo alcuni degli appunti trovati nella Moleskine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. E che ora sono agli atti dell’indagine appena conclusa nei suoi confronti. Le frasi del 39enne, riportate nell’informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. «Nei suoi appunti – si legge – emerge anche un certo interesse per l’iter processuale che coinvolgeva» Alberto Stasi. La richiesta di revisione di Stasi e gli appunti di Sempio....🔗 Leggi su Open.online

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