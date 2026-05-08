A Garlasco, le autorità hanno sequestrato agende, ricerche online, video e testimonianze personali legate a un’indagine in corso. Questi elementi sono stati al centro di una nuova fase dell'inchiesta riguardante il delitto avvenuto nel paese, concentrandosi sul materiale raccolto attorno alla figura di Andrea Sempio. La documentazione, considerata cruciale, sta contribuendo a delineare i dettagli del caso e le eventuali responsabilità.

Le pagine sequestrate dagli investigatori, le ricerche online, i video e i racconti personali. È attorno a questo materiale che la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha costruito uno dei passaggi più delicati dell’accusa contro Andrea Sempio. Un universo fatto di appunti, pornografia estrema, violenza, ossessioni sessuali e riferimenti continui alla morte, che secondo gli investigatori contribuirebbe a delineare il profilo psicologico dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti parlano di un archivio enorme, composto da agende, quaderni e bloc notes trovati nella disponibilità di Sempio. Materiale che avrebbe restituito l’immagine di un ragazzo segnato da una forte difficoltà nel rapporto con le donne e da una continua ricerca di stimoli sessuali, spesso intrecciata a fantasie violente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, le agende horror di Sempio e le ossessioni finite nell’inchiesta

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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