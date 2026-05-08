«Spero che ciò non accada perché, io questo fatto atroce, non l’ho commesso». È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera a "Quarto Grado" su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi. «È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia - ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine -. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza». La posizione della difesa «Da una prima lettura dell’informativa finale dell’inchiesta emerge la conferma dell’innocenza di Andrea Sempio ».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sempio a Quarto Grado: "Non ho ucciso Chiara, il pensiero di tutti è che abbia giustizia"

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