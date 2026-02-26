Mestieri di scena | torna a Udine il corso dedicato al teatro dietro le quinte

A Udine torna il corso dedicato ai mestieri dietro le quinte del teatro, un’opportunità per scoprire il lavoro di scenografi, costumisti, tecnici luci e truccatori. Questi professionisti, spesso nascosti alla vista del pubblico, sono fondamentali per la riuscita di ogni spettacolo. Il percorso intende approfondire le competenze e le sfide di chi lavora dietro le quinte nel mondo dello spettacolo.

Nuova edizione del progetto formativo rivolto agli under 35. La novità di quest'anno sarà la collaborazione con il Palio teatrale studentesco Scenografi, costumisti, tecnici luci, truccatori. Questi mestieri, e molti altri, hanno in comune una cosa: sono “invisibili” al pubblico a teatro, ma senza di loro nessuno spettacolo sarebbe possibile. È alle nuove generazioni che vogliono scoprire questi mestieri che è rivolta la quinta edizione di “Mestieri della Scena”, il progetto ideato da Teatro Club Udine che, dal 2 marzo prossimo, proporrà un modello formativo unico nel panorama regionale e nazionale. Indirizzato agli studenti delle scuole superiori e agli under 35, il percorso nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le nuove generazioni a quei mestieri spesso invisibili, ma fondamentali, per l’esistenza stessa del teatro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Napoli, “Libri Dietro le Quinte” torna con teatro e musica: il 27 febbraio in scena “Salvate i Bambini” da Lu Xun.Rinasce a Napoli “Libri Dietro le Quinte”: teatro, letteratura e musica per un nuovo spazio di cultura La rassegna culturale “Libri Dietro le Quinte”...

"I ragazzi irresistibili": dietro le quinte di una vita in scena al Vittorio EmanueleAndrà in scena venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio alle ore 17,30 "I ragazzi irresistibili": dietro le quinte...

Temi più discussi: Mestieri della scena #5: teatro e artigianato di nuovo insieme; Il teatro che non si vede forma i protagonisti di domani; UDINE | 5.A EDIZIONE DI ‘MESTIERI DELLA SCENA’: IL TEATRO PER CHI LAVORA DIETRO LE QUINTE; Mestieri in scena avvicina i giovani alle professioni del 'dietro le quinte'.

Mestieri di scena: torna a Udine il corso dedicato al teatro dietro le quinteNuova edizione del progetto formativo rivolto agli under 35. La novità di quest'anno sarà la collaborazione con il Palio teatrale studentesco ... udinetoday.it

Mestieri in scena avvicina i giovani alle professioni del 'dietro le quinte'Quinta edizione del progetto Teatro Club Udine che si rivolge a studenti e under35 per scoprire le competenze di scenografi, costumisti, tecnici ... rainews.it

"Mestieri in scena" avvicina i giovani alle professioni del 'dietro le quinte'. x.com

"Mestieri in scena" avvicina i giovani alle professioni del 'dietro le quinte'. Quinta edizione del progetto Teatro Club Udine che si rivolge a studenti e under35 per scoprire le competenze di scenografi, costumisti, tecnici. - facebook.com facebook