La serie playout tra Sella Cento e Liofilchem Roseto prosegue questa sera alle 20,45 al Pala Maggetti, dopo le prime due partite disputate alla Baltur Arena. La sfida si decide in questa terza gara, che rappresenta l’ultimo incontro tra le due squadre per determinare quale delle due continuerà la stagione in corso. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione presso il palazzetto di Roseto degli Abruzzi.

Dopo le due partite giocate alla Baltur Arena, la serie playout tra Sella Cento e Liofilchem Roseto si sposta in riva all’Adriatico, dove questa sera alle 20,45 al Pala Maggetti andrà in scena il terzo atto della sfida. I biancorossi hanno vinto entrambi gli incontri casalinghi e questa sera avranno il primo match point per chiudere la serie: gara 1 ha visto la squadra di Bonacina condurre per quasi tutto il match, ma è stata la tripla di Copeland a 100 secondi dalla sirena finale a sancire la vittoria dei centesi, mentre gara 2 è stato un vero e proprio monologo in cui la Sella ha dominato per tutti i 40 minuti di gioco. La Benedetto XIV ha giocato una partita di grande intensità ed aggressività, imbavagliando Harrison con continui raddoppi approfittando anche delle pessime percentuali da 3 punti degli abruzzesi, 118 all’intervallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, l’ultimo sforzo. Gara tre a Roseto per chiudere i conti

Final Bölüm | Kraln Büyük Av Balyor! | Robin Hood Bölüm 10 (Sesli Kitap)

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