Finalmente Sella | vince dopo oltre due mesi Playout con Roseto domenica c’è gara uno

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di due mesi, la squadra di Sella Cento ha conquistato una vittoria contro Pistoia con il punteggio di 99-86. La partita si è conclusa con l'apporto di diversi giocatori, tra cui Davis con 33 punti e Tiberti con 12. La prossima sfida vedrà la squadra impegnata nel playout contro Roseto, con gara uno prevista per domenica.

Sella Cento 99 Estra Pistoia 86 SELLA: Copeland 18, Tanfoglio 9, Arletti 5, Conti 7, Moretti 8, Montano 5, Davis 33, Fall 2, Tiberti 12, Guerrieri n.e. Piazzi. All. Bonacina ESTRA PISTOIA: Stefanini 12, Gallo 6, Dellosto 3, Saccaggi 5, Magro 12, Anderson 15, Zanotti 15, Alajiki 18, Ciocca n.e. Flauto.All. Strobl Arbitri: Ursi, Coraggio e Picchi Parziali: 33-36, 61-55, 78-67 Note: tiri da 3 punti Cento 1233, Pistoia 1128, tiri da 2 punti Cento 2540, Pistoia 1328, tiri liberi Cento 1318, Pistoia 2734, rimbalzi Cento 40, Pistoia 35. Sarà la Liofilchem Roseto l’avversario della Sella Cento nel primo turno di playout: la squadra di coach Bonacina...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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