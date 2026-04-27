Finalmente Sella | vince dopo oltre due mesi Playout con Roseto domenica c’è gara uno

Dopo più di due mesi, la squadra di Sella Cento ha conquistato una vittoria contro Pistoia con il punteggio di 99-86. La partita si è conclusa con l'apporto di diversi giocatori, tra cui Davis con 33 punti e Tiberti con 12. La prossima sfida vedrà la squadra impegnata nel playout contro Roseto, con gara uno prevista per domenica.

Sella Cento 99 Estra Pistoia 86 SELLA: Copeland 18, Tanfoglio 9, Arletti 5, Conti 7, Moretti 8, Montano 5, Davis 33, Fall 2, Tiberti 12, Guerrieri n.e. Piazzi. All. Bonacina ESTRA PISTOIA: Stefanini 12, Gallo 6, Dellosto 3, Saccaggi 5, Magro 12, Anderson 15, Zanotti 15, Alajiki 18, Ciocca n.e. Flauto.All. Strobl Arbitri: Ursi, Coraggio e Picchi Parziali: 33-36, 61-55, 78-67 Note: tiri da 3 punti Cento 1233, Pistoia 1128, tiri da 2 punti Cento 2540, Pistoia 1328, tiri liberi Cento 1318, Pistoia 2734, rimbalzi Cento 40, Pistoia 35. Sarà la Liofilchem Roseto l’avversario della Sella Cento nel primo turno di playout: la squadra di coach Bonacina...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finalmente Sella: vince dopo oltre due mesi. Playout con Roseto, domenica c’è gara uno Notizie correlate Regianna, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima. Reggiana, finalmente. Dopo due mesi si torna alla vittoria: Mantova ko per 1-0Reggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Buona la prima per mister Lorenzo Rubinacci: la Reggiana lotta e si prende una vittoria attesissima.