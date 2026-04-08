Sella col fanalino Roseto L’ex Iozzelli già operativo

Nella partita di ieri, la squadra ha subito una sconfitta contro il fanalino di coda Roseto. Nel frattempo, il direttore generale Renato Nicolai ha lasciato il suo incarico, mentre il dirigente Giulio Iozzelli è tornato a operare con la squadra. La situazione societaria si modifica con l’ingresso di Iozzelli, che è già stato reintegrato nel suo ruolo. La partita si è conclusa con una vittoria per Roseto.

Dopo le dimissioni del gm Renato Nicolai, e con il ritorno del dirigente Giulio Iozzelli, già ieri operativo in palestra, la Sella Cento torna in campo nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season 20252026: la squadra di coach Di Paolantonio sarà stasera alle 20,45 al Pala Maggetti di Roseto, contro la Liofilchem del capocannoniere del campionato D’Angelo Harrison. Oggi è una sorta di ultima spiaggia per la Benedetto XIV: i biancorossi devono vincere per provare a mantenere accesa la speranza di poter raggiungere il 15esimo posto in classifica attualmente occupato da Forlì che oggi avrà una proibitiva trasferta a Verona. Roseto ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella col fanalino Roseto. L’ex Iozzelli già operativo Ribaltone Sella: via Nicolai, torna Iozzelli. Cambia il gm, summit sul mercato per il playScossone in casa Benedetto XIV Cento: l’ennesima sconfitta in volata contro l’Urania Milano, la crisi di risultati che ha portato la Sella in zona... Leggi anche: Roseto, fanalino da ‘spegnere’. Esame per Forlì. E per Harper Si parla di: Sella col fanalino Roseto. L’ex Iozzelli già operativo. Il consigliere di opposizione Pariano si scaglia contro l’amministrazione comunale: Basta con lo scaricabarile, servono interventi veriRimani aggiornato su Cinghiali con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da sap ... ilrestodelcarlino.it Sella, la corsa salvezza. Punti e scontri diretti. Cento è in vantaggioCol mese di marzo la serie A2 entra nel momento decisivo della regular season: tutte le squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi e ogni singola partita conta sempre di più. In zona ... ilrestodelcarlino.it