Sei mattinate di socializzazione e fairplay | il Torneo Multisport a Parco Buscicchio

Da lunedì 11 a sabato 16 maggio 2026, Parco Buscicchio ospiterà un torneo multisport che coinvolgerà diverse discipline e ragazzi di varie età. La manifestazione, organizzata dalla Commissione Sport ed Eventi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi, prevede sei giornate di attività dedicate alla socializzazione, al rispetto delle regole e alla promozione dell'amicizia tra i partecipanti. L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'amministrazione locale.

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BRINDISI - Sei mattinate di sport, amicizia e fairplay animeranno Parco Buscicchio da lunedì 11 a sabato 16 maggio 2026, con il Torneo Multisport promosso dalla Commissione Sport ed Eventi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi, all'insegna del motto: “Lo sport unisce, il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate A Parco Buscicchio un laboratorio di Teatro dell'Oppressa con Hanin TarabayLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend BRINDISI -... Parco Buscicchio: una mostra contro stereotipi e pregiudiziL’associazione Io Donna centro antiviolenza, in collaborazione con la cooperativa “Legami di Comunità-BR” invita il mondo della scuola, i giovani, la...