Parco Buscicchio | una mostra contro stereotipi e pregiudizi
Il Parco Buscicchio ospiterà venerdì 6 marzo 2026 una mostra organizzata dal Laboratorio Urbano di Genere, con il supporto dell’associazione Io Donna centro antiviolenza e della cooperativa “Legami di Comunità-BR”. L’evento, rivolto a studenti, giovani e cittadini, si terrà a partire dalle 18 e mira a sfidare stereotipi e pregiudizi legati al genere attraverso esposizioni e attività specifiche.
