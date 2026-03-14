A Parco Buscicchio un laboratorio di Teatro dell' Oppressa con Hanin Tarabay

A Brindisi, domenica 29 marzo 2026, si svolgerà un laboratorio di Teatro dell’Oppressa condotto da Hanin Tarabay presso la Casa di quartiere “Parco Buscicchio”. L’evento, che durerà tutto il giorno dalle 10 alle 18, è rivolto a chi desidera approfondire questa forma teatrale. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e non sono previsti costi di iscrizione.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend BRINDISI - Un laboratorio di Teatro dell'Oppressa con Hanin Tarabay. Si terrà domenica 29 marzo 2026, dalle 10 alle 18, presso la Casa di quartiere “Parco Buscicchio”, Brindisi. Si tratta di uno spazio esperienziale per esplorare cosa significa fare attivismo oggi, attraverso Teatro dell'Oppresso, Storytelling e Playback Theatre. I partecipanti lavoreranno su valori, resilienza, prevenzione del burnout e comunità di lotta sane, ispirandosi anche alle pratiche di resistenza nate in Palestina. È un laboratorio creativo e riflessivo per indagare cos'è l'attivismo, le sue cause e i valori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Parco Buscicchio: una mostra contro stereotipi e pregiudiziL’associazione Io Donna centro antiviolenza, in collaborazione con la cooperativa “Legami di Comunità-BR” invita il mondo della scuola, i giovani, la... 'Teatro integrato dell’emozione’, al via il laboratorio Unife per persone con disabilità psichicaMercoledì 11 al Centro Teatro Universitario dell'Università di Ferrara avrà inizio il laboratorio di ‘Teatro integrato dell’emozione’ per persone con... Aggiornamenti e notizie su Parco Buscicchio Argomenti discussi: Brindisi, progettata la nuova Sant’Elia con più verde e area mercatale; Con Frida Kahlo e Chavela Vargas.