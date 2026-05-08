Sei colpi in due settimane condannato a 7 anni e 10 mesi

Un giovane di 25 anni è stato condannato a sette anni e dieci mesi di carcere e a pagare tremila euro di multa in seguito a una serie di rapine avvenute in un breve periodo. Il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato la sentenza, che riguarda sei colpi messi a segno tra metà e fine dicembre dell’anno passato. La condanna è stata emessa dopo un procedimento legale relativo a questi episodi.

Sette anni e dieci mesi di reclusione più tremila euro di multa. È la condanna inflitta dal giudice dell'udienza preliminare Michele Dubini a Giuliano Casella, 25 anni, protagonista di una serie di colpi messi a segno in dodici giorni tra metà e fine dicembre scorsi.Il giovane aveva colpito sei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

LA BRUTALE STORIA VERA DEL FUMETTISTA AUSTRALIANO DAL LATO OSCURO #crime #australia

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