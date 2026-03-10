Un uomo ha speronato più volte l’auto dell’ex fidanzata e, successivamente, ha colpito con un martello il nuovo compagno che si trovava a bordo. L’episodio si è concluso con una condanna a sei anni di reclusione. La vicenda si è svolta in un contesto di violenza e aggressione tra le parti coinvolte. La sentenza è stata pronunciata dalla magistratura.

Speronò più volte l’auto condotta dall’ex fidanzata e poi si accanì contro il nuovo compagno di lei, che era a bordo. Brandendo due martelli, lo colpì alla testa, al costato e alla tibia, causandogli conseguenze per 40 giorni e costringendolo tuttora a usare una stampella. L’imputato, un 22enne di Rio Saliceto, è stato condannato a 6 anni in abbreviato dal gup Luca Ramponi per la violenta aggressione del 9 febbraio 2025 a Fazzano di Correggio, in via Tosi. A scatenare la furia sarebbe stata la gelosia per la nuova storia della sua ex. In primo grado è stato ritenuto responsabile di tutti i reati formulati dal pm Francesco Rivabella Francia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Speronò l’auto della ex. E colpì a martellate il rivale. Condannato a sei anni

Articoli correlati

Adesca ragazzina online, 30enne condannato a sei anni e sei mesi a PalermoI giudici della quinta sezione penale del tribunale di Palermo hanno condannato un 30enne foggiano a sei anni e sei mesi di reclusione per...

Sparò all’amico “rivale”: cade l’accusa di tentato omicidio, condannato a quattro anniIl gup di Lecce riqualifica in lesioni aggravate: un 49enne di Squinzano rischiava undici anni.

Una selezione di notizie su Speronò l'auto della ex E colpì a...

Discussioni sull' argomento Speronò l’auto della ex. E colpì a martellate il rivale. Condannato a sei anni; Spaccia allo Sperone, la moglie e i tre figli affidati a una comunità; Bussano i carabinieri, lancia cocaina e soldi dalla finestra: arrestato 35enne, denunciato il figlio; Carabinieri arrestano 35enne allo Sperone, denunciato il figlio 18enne.

Speronò la motovedetta della GdF, mettendo a rischio la vita dei finanzieri, e venne assolta. Ne conseguì il fermo della nave Sea Watch, capitanata Karola Rakete. Adesso pure questo: - facebook.com facebook