Abbagliato dal sole investe e uccide ex primario | condannato a 10 mesi e patente revocata per due anni

Un uomo ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita grave dopo essere stati investiti da un’auto guidata da un uomo che, abbagliato dal sole, aveva percorso circa cinquanta metri con la visuale completamente offuscata. L’incidente si è verificato lungo una strada trafficata e l’automobilista coinvolto è stato condannato a dieci mesi di reclusione con la revoca della patente per due anni.

Abbagliato dal sole, per cinquanta metri aveva guidato completamente accecato, travolgendo un uomo e una donna che camminavano sul ciglio della strada.L’uomo era deceduto, mentre la donna aveva riportato gravi traumi. Per quell’incidente un 65enne è stato condannato a dieci mesi, con la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Luino, prese a pugni un carabiniere che soccorreva due donne: condannato a due anni e due mesiLuino (Varese), 16 febbraio 2026 – Una serata già segnata da sirene e lampeggianti si è trasformata in un’escalation di violenza. Alla guida con la patente revocata da sei anniAlla guida con la patente revocata dal 2020, fugge a un controllo della polizia locale di Jesolo: multa e veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi.