Sede della Soprintendenza e gestione del personale Bortolamasi | Decisioni in capo al Ministero

Il responsabile della gestione delle Soprintendenze ha chiarito che le decisioni riguardanti la sede e il personale sono di competenza esclusiva del Ministero della Cultura. Questo significa che le amministrazioni locali non hanno il potere di scegliere le sedi o di prendere decisioni sul personale delle Soprintendenze. La responsabilità di organizzare e gestire queste strutture si concentra quindi a livello centrale, senza coinvolgimento diretto degli enti territoriali.

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L’organizzazione territoriale, l’individuazione delle sedi e la gestione del personale delle Soprintendenze sono competenze esclusive del Ministero della Cultura e non dell’Amministrazione comunale. Lo ha ribadito l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi rispondendo in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Gestione della disabilità. Formazione del personale al Terminal CrociereConcluse al Terminal Crociere di Largo Fiorillo della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal le lezioni del corso di formazione sulla gestione... Leggi anche: Cristiano Nervi a capo della Direzione Armamenti Navali del ministero della Difesa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ROMA | Inaugurata la sede restaurata della Soprintendenza: presentati i lavori e la mostra Ennio Galice – Pino Mattone; Pannelli fotovoltaici a Montorio: il TAR Venezia bacchetta la Soprintendenza per difetto di motivazione; Impianto fotovoltaico nel laghetto del Belgiardino, la Soprintendenza avvia verifiche; Entra nel vivo il progetto Portèla - Radici e Orizzonti. Soprintendenza fantasma: Rifiutano il pendolarismo e la sede rimane vuotaModena, 10 dicembre 2025 – Disatteso lo spirito del Decreto ministeriale del settembre 2024 che prevedeva il ritorno a Modena della Soprintendenza per la tutela del patrimonio storico e artistico dell ... ilrestodelcarlino.it Studentato per universitari nell’ex caserma Umberto I: ospiterà 115 giovani e la sede della Soprintendenza Marche SudASCOLI L’idea dello studentato all’ex caserma Umberto I, in corso Mazzini, prende concretezza e viaggia verso l’autorizzazione definitiva (necessaria per la rifunzionalizzazione dell’immobile), dopo ... corriereadriatico.it Villino Ida ora sede della Biblioteca della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e della Biblioteca della Soprintendenza ai beni librari per la Sicilia Occidentale facebook