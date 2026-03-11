Cristiano Nervi a capo della Direzione Armamenti Navali del ministero della Difesa

Il ministero della Difesa ha annunciato la nomina di Cristiano Nervi come capo della Direzione degli Armamenti Navali. La struttura, che fa parte della Direzione Nazionale degli Armamenti, si occupa delle attività di armamento navale. Cristiano Nervi, in qualità di ammiraglio ispettore capo, assume ora questa nuova posizione con responsabilità sulla gestione e lo sviluppo delle capacità navali militari.

L'ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi è nominato dal ministero della Difesa capo della Direzione degli Armamenti Navali, struttura che opera all'interno della Direzione Nazionale degli Armamenti. La decisione è approvata dal consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel nuovo ruolo l'ammiraglio Nervi sarà responsabile del coordinamento delle attività legate alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi di armamento navale destinati alle forze armate italiane.

