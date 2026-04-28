Proiettile Seconda Guerra Mondiale trovato nel Casertano via a messa in sicurezza

Nelle campagne a nord del fiume Volturno, nel territorio di Piana di Monte Verna, è stato trovato un proiettile di artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il reperto è stato individuato nei giorni scorsi e ora si sta procedendo alla sua messa in sicurezza. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno gestendo la situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un proiettile di artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nei giorni scorsi nelle campagne a nord del fiume Volturno, nel territorio di Piana di Monte Verna (Caserta). La scoperta è? stata effettuata dall’associazione ‘Linea Volturno 1943’,?impegnata da anni nella ricerca storica sugli eventi bellici del?1943 nell’area. Il ritrovamento è avvenuto durante una delle?consuete attività di perlustrazione che i membri dell’associazione svolgono per confronti fotografici con immagini d’epoca e per studi sul campo. In passato, le ricerche avevano già portato al recupero di?reperti come piastrini identificativi (dog tag) di soldati?statunitensi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Proiettile Seconda Guerra Mondiale trovato nel Casertano, via a messa in sicurezza Notizie correlate Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della... Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto(Adnkronos) – Caso singolare al pronto soccorso di un ospedale di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ordigno bellico trovato durante lavori, area messa in sicurezza. Proiettile Seconda Guerra Mondiale trovato nel Casertano, via a messa in sicurezzagrande calibro. I membri dell'associazione, resisi conto della pericolosità?dell'ordigno, hanno immediatamente allertato i Carabinieri e?informato il sindaco del Comune. L'area è stata quindi messa in ... ansa.it Bombe e fucili, mistero nella Pinacoteca di Ancona: c’è un arsenale della seconda guerra mondialeANCONA Fucili, proiettili, granate, custodie in cuoio. Un vero e proprio arsenale risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in un vano all’interno della Pinacoteca. Una scoperta che ha ... corriereadriatico.it