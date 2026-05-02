Bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel giardino di un condominio

Il 30 aprile, nel Comune di Cascina, in località Navacchio, è stato rinvenuto un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale nel giardino di un condominio. Gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti per bonificare l'area, rimuovendo l'ordigno. La scoperta ha richiesto l'adozione di misure di sicurezza prima di procedere alla neutralizzazione.

Nella giornata dello scorso 30 aprile, gli specialisti dell'esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, hanno portato a termine un intervento di bonifica di un residuato bellico rinvenuto nel Comune di Cascina, in località Navacchio.L'ordigno, individuato in un'area verde condominiale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Ordigni della Seconda guerra mondiale disinnescati nel Salernitano: intervento unico nel suo genere Notizie correlate Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della... Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di CasertaÈ accaduto oggi a Piana di Monte Verna, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recintato e poi pattugliato l'area, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel giardino di un condominio; Gb: bomba della II Guerra Mondiale, paura ed edifici evacuati; Bomba della Seconda Guerra Mondiale in un terreno: arrivano gli artificieri; Bomba della Seconda Guerra Mondiale a Plymouth, fatte sfollare migliaia di persone. Bomba della Seconda Guerra Mondiale in un terreno: arrivano gli artificieriA Piana di Monte Verna, in località Capitolo, è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il rinvenimento è avvenuto all’inter ... casertanews.it A Palermo disinnescata una bomba della Seconda guerra mondialeRoma, (askanews) – Si sono svolte con successo le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, scoperto pochi giorni dopo Capodanno nell’area archeologica del ... affaritaliani.it "FUZE", con #AaronTaylorJohnson e #TheoJames e #SamWorthington. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale viene scoperta in un cantiere edile a Londra. Il caos si scatena mentre militari e polizia iniziano un'evacuazione di massa contro il t - facebook.com facebook