Dopo sedici speciali, Thierry Neuville si trova in testa al Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Mondiale WRC. Il pilota belga, al volante di una vettura Hyundai, ha ottenuto un vantaggio considerevole rispetto agli inseguitori. La giornata si è conclusa con un risultato che rafforza la sua posizione in classifica generale. La gara proseguirà nei prossimi giorni con nuove sfide e eventuali cambi di ritmo.

Si è da poco conclusa un’altra emozionante giornata del Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026. Dopo le sorprese al termine del day-1 di ieri, oggi le otto tappe speciali hanno nuovamente modificato gran parte della classifica. In attese delle ultime quattro tappe di domani, al comando troviamo il belga Thierry Neuville (Hyundai) con un vantaggio di 1’14” sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota). Il sabato sulle strade attorno a Zaule di Liburnia è partito con il successo nella SS9 di Oliver Solberg (Toyota). Lo svedese, dopo l’uscita di ieri che ha compromesso il weekend, è riuscito ad anticipare le Toyota di Elfyn Evans (+07.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thierry Neuville vola in testa al Rally di Croazia dopo sedici speciali. Vantaggio rassicurante per il belga della Hyundai

Succede di tutto nella prima giornata del Rally di Croazia. Sami Pajari comanda su Thierry NeuvilleHa preso il via il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026 e, per usare un eufemismo, le emozioni non sono mancate.

Rally Montecarlo, Oliver Solberg in testa con un ampio margine dopo nove specialiDopo la giornata inaugurale di ieri, il Rally di Montecarlo, prima tappa del Mondiale di Rally WRC 2026, ha oggi vissuto un day-2 impegnativo.