Se Wagner e Verdi si guardano nel foyer

Nel foyer del teatro sono state collocate due figure simboliche che rappresentano i compositori Wagner e Verdi, creando un collegamento tra passato e presente dell’opera lirica. Queste presenze sono state pensate come un omaggio ai due grandi autori, invitando gli spettatori a riflettere sulle loro influenze e sulla storia della musica. L’allestimento ha attirato l’attenzione di chi ha varcato la soglia del teatro, suscitando curiosità e interesse.

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Due “presenze” accolgono simbolicamente il pubblico nel foyer del Teatro Comunale, quasi accompagnandolo in Sala Bibiena: si tratta di due grandi bassorilievi in bronzo che raffigurano Richard Wagner e Giuseppe Verdi, collocati l’uno a sinistra e l’altro a destra fra le porte del grande e luminoso atrio a piano terra; primo spazio che si incontra entrando dal portico di Piazza Verdi. Le due targhe in stile liberty, apposte dopo alcune peripezie definitivamente in Teatro nel 1913 – anno del centenario della nascita dei due compositori – sono state realizzate dallo scultore Silverio Montaguti (1870-1947), figura di rilievo nel panorama culturale bolognese della prima metà del Novecento, che ha voluto dare anche una lettura allegorica ai suoi lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Se Wagner e Verdi si guardano nel foyer Notizie correlate Claudio Amendola su Scherzi a Parte: “Ho finto? Se entri nel tuo ristorante e venti persone guardano nel piatto…”Claudio Amendola a Non è la TV rivela che durante le riprese di Scherzi a Parte ci si accorge quasi subito che si tratta di uno scherzo. Con la compagnia toscana Gli Omini si chiude la rassegna nel Foyer del teatro Bonci: in scena lo spettacolo "Omineide"Venerdì 10 aprile, alle ore 19, "Omineide" della compagnia toscana Gli Omini chiude al Teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', una novità di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verdi e Wagner nel nuovo appuntamento con la stagione concertistica del Lirico; Verdi vs Wagner al Teatro Lirico di Cagliari; Al Teatro Lirico di Cagliari il grande Ottocento di Verdi e Wagner: doppio debutto sul podio e sul palco; Verdi Wagner sfida musicale al Teatro Lirico di Cagliari. L'eterno duello tra Wagner e VerdiSe fosse solo una questione di numeri, l’eterno duello fra Giuseppe Verdi e Richard Wagner avrebbe un unico, indiscusso vincitore: il cigno di Busseto. Che sconfigge per tre a uno l’irrequieta penna ... avvenire.it Wagner, Verdi, Carducci: sfregiati nove busti nel «giardino degli eroi»VENEZIA — E' rimasto lì, a fissare la laguna, con il volto sfregiato. Il busto di Richard Wagner nella scultura che lo ritrae nei Giardini di Castello a Venezia, è stato scalfito nella notte di ... corrieredelveneto.corriere.it L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna con il suo direttore musicale fra Wagner e Mahler. - facebook.com facebook RT @repubblica: Durante l’intervallo dell’opera di Wagner, i professori d’orchestra hanno accolto con entusiasmo la notizia dello stop a tu… x.com