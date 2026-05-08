Se Wagner e Verdi si guardano nel foyer
Nel foyer del teatro sono state collocate due figure simboliche che rappresentano i compositori Wagner e Verdi, creando un collegamento tra passato e presente dell’opera lirica. Queste presenze sono state pensate come un omaggio ai due grandi autori, invitando gli spettatori a riflettere sulle loro influenze e sulla storia della musica. L’allestimento ha attirato l’attenzione di chi ha varcato la soglia del teatro, suscitando curiosità e interesse.
Due “presenze” accolgono simbolicamente il pubblico nel foyer del Teatro Comunale, quasi accompagnandolo in Sala Bibiena: si tratta di due grandi bassorilievi in bronzo che raffigurano Richard Wagner e Giuseppe Verdi, collocati l’uno a sinistra e l’altro a destra fra le porte del grande e luminoso atrio a piano terra; primo spazio che si incontra entrando dal portico di Piazza Verdi. Le due targhe in stile liberty, apposte dopo alcune peripezie definitivamente in Teatro nel 1913 – anno del centenario della nascita dei due compositori – sono state realizzate dallo scultore Silverio Montaguti (1870-1947), figura di rilievo nel panorama culturale bolognese della prima metà del Novecento, che ha voluto dare anche una lettura allegorica ai suoi lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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